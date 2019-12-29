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Süper Lig puan durumu 2019! Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 17. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 17. hafta zirve yarışında bu hafta farklı skorlar göze çarpıyor Galatasaray Antalyaspor'u 5-0, Trabzonspor Kayserispor'u 6-2, Beşiktaş Gençlerbirliği'ni ise 4-1 ile geçti. İşte, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

29.12.2019 - 11:44 | Güncelleme:
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray Antalyaspor maçı 5-0 skorla sona erdi. İşte, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 18. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR16104234161834
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1796232171533
3.TRABZONSPOR A.Ş.1795335191632
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.179352722530
5.FENERBAHÇE A.Ş.1684432201228
6.GALATASARAY A.Ş.177642315827
7.AYTEMİZ ALANYASPOR1675429151426
8.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1665531211023
9.GÖZTEPE A.Ş.166551919023
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.166552527-223
11.YUKATEL DENİZLİSPOR176471923-422
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.166281625-920
13.GENÇLERBİRLİĞİ174672832-418
14.KASIMPAŞA A.Ş.1743102634-815
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR163671422-815
16.ANTALYASPOR A.Ş.173591533-1814
17.MKE ANKARAGÜCÜ172691534-1912
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1724111642-2610

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

27.12.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş.4 - 1GENÇLERBİRLİĞİ 

 

28.12.2019 15:00 MKE ANKARAGÜCÜ2 - 2YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

28.12.2019 17:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK5 - 1KASIMPAŞA A.Ş. 

 

28.12.2019 17:30 TRABZONSPOR A.Ş.6 - 2İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

28.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş.5 - 0ANTALYASPOR A.Ş. 

 

29.12.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. 

 

29.12.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

29.12.2019 16:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

29.12.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. 

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