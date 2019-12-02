Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı ile hafta kapanacak. Demirgrup Sivasspor ise haftayı liderlik koltuğunda kapatmayı garantiledi. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 8 3 2 26 12 14 27 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 7 4 2 21 13 8 25 3.TRABZONSPOR A.Ş. 13 6 5 2 24 14 10 23 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 6 4 3 24 13 11 22 5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 6 4 3 23 14 9 22 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 15 13 2 21 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 13 5 5 3 28 16 12 20 8.GALATASARAY A.Ş. 13 5 5 3 14 11 3 20 9.GÖZTEPE A.Ş. 13 4 5 4 13 14 -1 17 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 13 5 2 6 13 14 -1 17 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 5 2 6 14 21 -7 17 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 4 5 18 24 -6 16 13.GENÇLERBİRLİĞİ 13 3 5 5 20 20 0 14 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 3 4 6 13 20 -7 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 13 3 3 7 17 22 -5 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 13 3 3 7 12 23 -11 12 17.MKE ANKARAGÜCÜ 13 2 3 8 8 25 -17 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ