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Süper Lig puan durumu 19 Aralık! Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'ı 2-1'lik skor ile geçti. Zirve yarışında yara alan Galatasaray sıradaki maça odaklandı. Göztepe ise deplasmanda Hatayspor'a 3 puan bıraktı. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve TFF puan durumu...

19.12.2020 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 19 Aralık! Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR128222271526
2.GALATASARAY A.Ş.127232091123
3.FENERBAHÇE A.Ş.127232216623
4.ATAKAŞ HATAYSPOR126331415-121
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.116142119219
7.GÖZTEPE A.Ş.134631914518
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114611714318
9.KASIMPAŞA A.Ş.125341615118
10.YENİ MALATYASPOR114431413116
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR114341511415
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK124351818015
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.114341618-215
14.TRABZONSPOR A.Ş.123541316-314
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR123541216-414
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR11254912-311
17.GENÇLERBİRLİĞİ11326917-811
18.HES KABLO KAYSERİSPOR11245612-610
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR122371121-109
20.MKE ANKARAGÜCÜ112271319-68
21.YUKATEL DENİZLİSPOR111371021-116

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.12.202019:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2 - 1GALATASARAY A.Ş.

19.12.202013:30GÖZTEPE A.Ş.0 - 1ATAKAŞ HATAYSPOR

19.12.202016:00TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.12.202016:00YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

19.12.202019:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

20.12.202013:30GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ

20.12.202016:00YUKATEL DENİZLİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

20.12.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.12.202019:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

21.12.202019:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

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