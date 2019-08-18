Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ligin açılış maçlarında sürpriz skorlar dikkat çekti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 2.YENİ MALATYASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 3.YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 4.ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 5.ANTALYASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 6.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 7.KASIMPAŞA A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1 8.TRABZONSPOR A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1 9.KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 10.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 0 0 0 1 11.FENERBAHÇE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 12.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 13.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 1 -1 0 14.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 1 -1 0 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 16.GALATASARAY A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0 17.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 0 0 1 0 3 -3 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

Süper Lig puan durumu! 18 Ağustos Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve fikstürü

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