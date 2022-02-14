2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 25. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay 0–0 Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



12 Şubat Cumartesi



16.00 Medipol Başakşehir 2–0 Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor 1–2 Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray 1–1 Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar

13.30 DG Sivasspor 2–1 Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 FT Antalyaspor 3–0 Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa 2–2 Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trazbzonspor 2–1 İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi

20.00 A.Hatayspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU (14 ŞUBAT)