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Süper Lig puan durumu 14 Şubat 2022! 25. hafta Süper Lig maç sonuçları ve kalan maç programı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 25. hafta heyecanıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı haftada bugün Beşiktaş sahne alacak ve böylelikle gözler 26. haftaya çevrilecek. İşte 14 Şubat 2022 itibariyle Süper Lig'de puan durumu ve günün maçları...

14.02.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 14 Şubat 2022! 25. hafta Süper Lig maç sonuçları ve günün maçları

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar öncesi merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 25. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay 0–0 Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir 2–0 Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor 1–2 Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray 1–1 Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar

13.30 DG Sivasspor 2–1 Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 FT Antalyaspor 3–0 Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa 2–2 Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trazbzonspor 2–1 İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi

20.00 A.Hatayspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU (14 ŞUBAT)

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