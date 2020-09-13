Süper Lig'de dengeler değişmeye başladı. Bu akşam oynanan Trabzonspor Beşiktaş maçı heyecanla izlendi. Maç sonunda en çok merak edilen puan durumu oldu. İşte Süper Lig Puan Durumu tablosu...

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