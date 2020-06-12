Süper Lig puan durumu ve fikstürü!

Süper Lig puan durumu nasıl? 27. hafta Süper Lig fikstüründe hangi maç ne zaman? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. TFF'nin, geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda Süper Lig 27. hafta maçları bugün başladı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...
PUAN DURUMU SÜPER LİG 27. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|31
|53
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|25
|53
|3.GALATASARAY A.Ş.
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|24
|50
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|18
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|8
|44
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|19
|43
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|12
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|1
|37
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
12.06.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
12.06.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR
13.06.2020 18:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR
13.06.2020 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
13.06.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
14.06.2020 18:30 GENÇLERBİRLİĞİ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14.06.2020 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
14.06.2020 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
15.06.2020 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
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