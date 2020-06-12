Süper Lig puan durumu ve fikstürü!

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HaberlerFutbol

Süper Lig puan durumu 12 Haziran 2020! Süper Lig 27. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 27. hafta maçlarının başlaması ile birlikte futbolseverler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bu akşamki Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçları ile başladı. Peki yeni hafta fikstürü ve Süper Lig puan durumu nasıl?

12.06.2020 - 20:51 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? 27. hafta Süper Lig fikstüründe hangi maç ne zaman? soruları futbol severlerin gündeminde. Corona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig maçları 26 haftadan sonra iptal edilerek oynanmadı. TFF'nin, geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda Süper Lig 27. hafta maçları bugün başladı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 27. HAFTA

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.26158359283153
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26158350252553
3.GALATASARAY A.Ş.26148444202450
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR26147547291849
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2613584032844
6.AYTEMİZ ALANYASPOR26127744251943
7.FENERBAHÇE A.Ş.26117846341240
8.GÖZTEPE A.Ş.2610793130137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2688103641-532
10.YUKATEL DENİZLİSPOR2687112634-831
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2679102943-1430
12.GENÇLERBİRLİĞİ2677123344-1128
13.KASIMPAŞA A.Ş.2675143850-1226
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR26511102133-1226
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2667133840-225
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2674152644-1825
17.MKE ANKARAGÜCÜ2658132345-2223
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2657142862-3422

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

12.06.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

12.06.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR

13.06.2020 18:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR

13.06.2020 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.06.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

14.06.2020 18:30 GENÇLERBİRLİĞİ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.06.2020 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

14.06.2020 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

15.06.2020 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

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