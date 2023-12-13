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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF Başkanı son dakika açıkladı: Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? - Futbol Haberleri

        Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Başkanı açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek?

        Süper Lig maçları MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından süresiz ertelenmişti. Futbol dünyasını derinden üzen olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükelçi Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını son dakika açıkladı. İşte, "Süper Lig maçları ne zaman devam edecek?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:58
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        • 1

          MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e gerçekleşen fiziksel saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Skandal olayın ardından Süper Lig maçlarının ertelenmesine karar verilmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin başlangıç tarihini de duyurarak, "Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" dedi.

        • 3

          SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

          Büyükekşi ayrıca, ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak haftasında oynanacağını da sözlerine ekleyip, "Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek" ifadesini kullandı.

        • 4

          NE OLMUŞTU?

          Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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