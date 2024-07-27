TFF 2024-2025 lig fikstürü! Süper Lig ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Süper Lig sezonunda 1. ve 2. hafta maç programını açıkladı. Lig fikstürünün netlik kazanmasının ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte TFF 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih ve lig fikstürü...
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Süper Lig'de ilk düdüğün çalacağı tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu lig fiktürünün çekilmesinin ardından ilk hafta maç programını futbolseverlerin erişimine sundu. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2024-2025 Süper Lig sezonun başlayacağı tarih...
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SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
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SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.
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Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:
1. hafta
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. hafta
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK