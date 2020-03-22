22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde ara verilen Süper Lig'e, nisan ayının ortası veya sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının önceki gün telekonferans yöntemiyle yapılan toplantısıyla ilgili, TRT Spor kanalına açıklamalarda bulundu. Sepil'in açıklamaları şöyle:
"Telekonferansla yaptığımız Kulüpler Birliği toplantısında bir çok konu konuşuldu. En önemli gündem maddelerinden biri; kulüplerin nasıl bir süreç öngördüğü oldu. Zaten Sayın Bakanla (Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu) yapılan toplantıda bizden istenilen bir takım bilgiler vardı; hem futbolda, hem basketbolda hem voleybolda... Bakanımızdan gelen istek ve sorularla ilgili bir toplantı yaptık. Bu soruların en önemlisi, şu anda herkesin de tartıştığı, ligler ne zaman başlamalı sorusuydu. Bu tabi şu an öngörülmesi zor bir durum."
"Yaşananlara bakarsak biz istediğimiz kadar öngörü yapalım ama süreç bizim öngörülerimizi her zaman yönlendirecek. Burada en önemli husus şuydu; bir izolasyon uzun süre yapılabilir ama bu izolasyon süresi uzadıkça sporcuların tekrar maç oynayacak bir forma gelmesi veya fiziksel olarak hazır olması süresi de uzar. Onun için iki öneri oldu. Birinci öneri 17 Nisan'dan itibaren ikinci ise Nisan sonunda liglerin başlanması şeklindeydi. Çoğunluk daha erken olan 17 Nisan tarihini destekledi. Dolayısıyla biz de Türkiye Futbol Federasyonu'na ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik"
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