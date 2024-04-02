Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte 31. hafta maç programı
A Milli Futbol Takımı hazırlık karşılaşmalarının ardından, gözler Süper Lig maçlarına çevrildi. A Milli Takım milli maç arasında Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Milli maç arasının sona ermesi, "Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Süper Lig 31. hafta maç programı...
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Süper Lig heyecanı 31. hafta maçları ile başlıyor. Milli maç arasında, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Süper Lig maçları öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Peki, "Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" İşte 31. hafta maçları ve lig fikstürü...
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SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 31. hafta, 2 Nisan günü gerçekleşecek maçlarla başlıyor.
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SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI
2 Nisan Salı
17.00 - İstanbulspor v Ç.Rizespor
20.30 - Galatasaray v Hatayspor
20.30 - Gaziantep FK v Alanyaspor
20.30 - Antalyaspor v MKE Ankaragücü
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3 Nisan Çarşamba
17.00 - Sivasspor v Fatih Kargümrük
20.30 - Konyaspor v Trabzonspor
20.30 - Kayserispor v Kasımpaşa
20.30 - Fenerbahçe v Adana Demirspor
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4 Nisan Perşembe
20.30 - Samsunspor v Pendikspor
20.30 - Başakşehir v Beşiktaş