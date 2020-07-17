Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."