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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig kulüplerinden Gazze çağrısı - Haberler - Futbol Haberleri

        Süper Lig kulüplerinden Gazze çağrısı

        Trendyol Süper Lig ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:16
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        • 1

          İsrail ile Hamas arasındaki arasındaki çatışmalar sürerken, dün gece Gazze'de hastaneye yapılan hava saldırısında 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu. Trendyol Süper Lig kulüpleri de bu olayla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tepkilerini gösterdi. İşte kulüplerin o paylaşımları:

        • 2

          Galatasaray

          "Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 3

          Fenerbahçe

          "Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze’de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 4

          Beşiktaş

          "Gazze’de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

        • 5

          Trabzonspor

          "Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 6

          Başakşehir

          "Gazze’de çocukların, kadınların yer aldığı masum insanlara düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Savaşta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz."

        • 7

          Kasımpaşa

          "Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenleyerek masum sivilleri ve çocukları savaşa dahil edenleri şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 8

          Adana Demirspor

          "Gazze’de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve derin bir üzüntü duyuyoruz. Tüm insanlığı savaşın durdurulması için bir araya gelmeye ve bölgedeki acıların sona ermesi için harekete geçmeye davet ediyoruz. Bölgede barışın ve huzurun bir an önce sağlanmasını temenni eder, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

        • 9

          MKE Ankaragücü

          "Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması bir savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 10

          Hatayspor

          "Gazze’de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        • 11

          Konyaspor

          "Gazze’de hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. İçerisi kadın, çocuk ve masum sivillerle dolu olan bir hastanenin bombalanmasını en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bu bir savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın bir an önce sona ermesi ile bölgede barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz."

        • 12

          Fatih Karagümrük

          "Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde sivillerin hayatını kaybetmesin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, savaşın en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

        • 13

          İstanbulspor

          "Savaşın kazananı olmaz, sadece kaybedenleri vardır! Masumlar, siviller ve çocuklar hedef değildir! #SavaşaHayır."

        • 14

          Pendikspor

          "Gazze'de savaş suçu işlenerek iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırının sonucunda yüzlerce sivil insanın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz. Din, dil, ırk ya da haklı-haksız fark etmeksizin bebeklerin, çocukların, masum sivillerin olduğu hastanelerin bombalanması kabul edilemez. Yaşatılanlar için hiçbir haklı gerekçe sunulamaz. Savaşın en kısa zamanda sona ermesini, bölgede ve tüm dünyada barış ve huzurun olmasını temenni ediyoruz. Dileriz daha fazla masumun canı yanmadan bu vahşet son bulur. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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