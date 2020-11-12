Akdeniz temsilcisi, 5. sezonunu geçirdiği ligin bu sezon şu ana kadar namağlup tek takımı, en fazla gol atan 2 takımından biri ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
8 haftası geride kalan organizasyonda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Alanyaspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip, 17 puan toplarken, aynı puandaki Fenerbahçe'nin averajla önünde zirvede yer aldı.
Çıktığı müsabakalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşma oynayan Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en skorer iki takımından biri olurken, maç başına 2,28'lik gol ortalamayla bu alanda da zirveye oturdu.
Akdeniz ekibi, son 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de kulüp tarihinin en gollü başlangıcına imza attı.
SAVUNMADA DA ZİRVEDE
Skorer futboluyla ön plana çıkan Alanyaspor, savunmasıyla da ligin zirvesinde.
Turuncu-yeşilliler, geride kalan 7 maçında rakiplerine sadece 3 kez skor şansı tanıyarak ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.
Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk 7 maçlar itibarıyla 5 sezonluk performansı şöyle:
|Sezon
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Sıra
|2016-2017
|2
|2
|3
|9
|14
|8
|11.
|2017-2018
|3
|1
|3
|15
|15
|10
|8.
|2018-2019
|4
|0
|3
|6
|11
|12
|7.
|2019-2020
|4
|2
|1
|13
|8
|14
|1.
|2020-2021
|5
|2
|0
|16
|3
|17
|1.
YENİ TRANSFERLERİN KATKISI YÜKSEK
Akdeniz ekibinde 2020-2021 sezonu başında takıma katılan oyuncular, önemli katkı sundu.
Takıma kısa sürede uyum sağlayan yeni transferlerden Davidson da Luz Pereira 6, Adam Bareiro 3, Khouma Babacar 2, François Moubandje 1 gol kaydetti.
Alanyaspor'un diğer gollerine Steven Caulker (2),Anastasios Bakasetas (1) ve Mustafa Pektemek (1) imza attı.
ERTELENEN GÖZTEPE MAÇINDAN ÖNCE 3 ZORLU MÜCADELE
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'nın bir başka takımı Fraport TAV Antalyaspor'a 22 Kasım Pazar günü konuk olacak.
Turuncu-yeşilliler, Akdeniz derbisinin ardından ligin 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Ligin 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında ise Göztepe ile 9 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!