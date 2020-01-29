29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 19'uncu haftası geride kalırken bu süre boyunca oynanan maçlarda 64 penaltı kararı verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray 7'şer kez penaltı kazanırken, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor ise henüz beyaz noktayı görmedi.
Süper Lig'de 19 haftadaki müsabakalarda hakemler 64 kez penaltı noktasını gösterdi. Ligde lehine en fazla penaltı verilen takımlar 7'şer penaltıyla Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe kazandığı 7 penaltının 5'ini gole çevirirken, Galatasaray ise 6 penaltıda gol buldu. Bu iki takımı ise 6'şar penaltı kazanan Trabzonspor ve Gaziantep FK takip etti.
ALEYHİNE EN ÇOK PENALTI VERİLEN KASIMPAŞA VE GAZİANTEP
Ligde 41 puanla lider olan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor ise hiç beyaz noktanın başına gidemedi. Antalyaspor'un yeni transferi Makedon golcü Adis Jahovic ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde, takımının kazandığı 4 penaltıda da fileleri havalandırarak penaltıdan en çok gol atan oyuncu oldu. Yukatel Denizlispor'un Polonyalı eldiveni Adam Stachowiak ise takımı aleyhine verilen 5 penaltının 3'ünü kurtararak en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.
Ligde aleyhinde en çok penaltı verilen takımlar ise 11'er penaltı ile Kasımpaşa ve Gaziantep FK oldu. Kasımpaşa aleyhine çalınan 11 penaltının 9'unda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Gaziantep FK aleyhinde çalınan penaltıların ise 8'i gol oldu. Bu iki takımı 9'ar penaltı ile Gençlerbirliği ve Kayserispor takip etti.
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