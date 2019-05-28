30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda hakemler, 121 kez penaltı noktasını işaret etti.
İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulandığı sezonda oynanan 306 maçta 121 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 84'ünde top filelerle buluştu. Geçen sezon hakemler, 108 kez beyaz noktayı göstermişti.
Bu sezon ligde en fazla penaltı kazanan takım ise 12 kezle Kasımpaşa oldu. İlk yarıdaki performansını ikinci devreye taşıyamayan Kasımpaşa, 12 penaltının ancak 7'sini gole çevirebildi. İstanbul ekibi, 12 penaltı atışının 11'ini ligin ilk devresinde kullandı.
Kasımpaşa'yı, 10'ar penaltıyla Galatasaray, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor takip etti.
Penaltılarda Galatasaray 10'da 8 yaparken, beyaz noktadan Trabzonspor 6, Akdeniz ekibi ise 4 gol buldu.
Hakemler, ligi üçüncü bitiren Beşiktaş lehine 7, 6'ncı sıradaki Fenerbahçe'ye ise 6 penaltı verdi. Beyaz noktada Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular 2'şer kez hata yaptı.
Lehine en az penaltı kararı çıkan takım ise Kayserispor (4) oldu.
DİAGNE 16 KEZ BEYAZ NOKTAYA GELDİ
Ligin ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında ise Galatasaray forması giyen Senegalli golcü Mbaye Diagne, 16 penaltı kullandı. Rakip fileleri 30 kez havalandırarak gol kralı olan Diagne, gollerin 12'sini penaltı noktasından buldu.
Süper Lig'de bir sezonda en fazla gole ulaşan yabancı oyuncu unvanını ele geçiren Diagne, Kasımpaşa'da 9 penaltı vuruşunun 6'sını gole dönüştürürken, sarı-kırmızılı formayla beyaz noktadan 7'de 6 yaptı.
MALATYASPOR'UN ALEYHİNE 12 PENALTI
Ligde aleyhine en fazla penaltı verilen takım 12 kezle Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Evkur Yeni Malatyaspor aleyhine çalınan penaltıların 7'si golle sonuçlandı.
Malatya temsilcisinin ardından aleyhine en fazla penaltı 10'ar kezle Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'a verildi.
Şampiyon Galatasaray aleyhine 8 penaltı kararı çıkarken, bunların 6'sı golle sonuçlandı.
Medipol Başakşehir'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kalecileri de 4'er kez penaltı vuruşuyla karşı karşıya kaldı.
PENALTI DOSYASI
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun penaltı istatistikleri şöyle:
|Takımlar
|Lehine
|Aleyhine
|Gol
|Kaçan
|Gol
|Kaçan
|Akhisarspor
|5
|-
|3
|3
|Antalyaspor
|5
|-
|7
|-
|Atiker Konyaspor
|5
|3
|4
|1
|Aytemiz Alanyaspor
|4
|6
|4
|3
|Beşiktaş
|5
|2
|3
|1
|Bursaspor
|2
|4
|3
|3
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|5
|-
|5
|4
|Çaykur Rizespor
|5
|2
|7
|3
|Demir Grup Sivasspor
|4
|2
|9
|1
|Evkur Yeni Malatyaspor
|4
|1
|7
|5
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|2
|Galatasaray
|8
|2
|6
|2
|Göztepe
|4
|2
|3
|3
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|4
|-
|4
|4
|Kasımpaşa
|7
|5
|4
|1
|Medipol Başakşehir
|4
|1
|2
|-
|MKE Ankaragücü
|3
|1
|7
|1
|Trabzonspor
|6
|4
|4
|-
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