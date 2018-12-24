Geçen sezonu, rakip fileleri 29 kez havalandırıp, gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına satıldı. Bu futbolcunun yerine transfer gerçekleştirilemeyince, Galatasaray ilk yarıyı santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik ile geçirdi.