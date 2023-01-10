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Süper Lig'in ilk Çinli futbolcusu Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Guangzhou FC’de forma giyen Çinli stoper Shaocong Wu’yu transfer ettiğini açıkladı. Wu, Süper Lig’e transfer olan ilk Çinli futbolcu olma özelliği taşıyor

Giriş: 10.01.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'in ilk Çinli futbolcusu Başakşehir'de!
HABERTURK.COM / İHA

Başakşehir, Guangzhou FC'de top koşturan stoper Shaocong Wu’yu transfer ettiğini duyurdu. 1.92 boyundaki 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’e transfer olan ilk Çinli oyuncu oldu.

Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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