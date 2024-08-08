Süper Lig'in "en"leri!

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Süper Lig'in 66 yıllık geçmişinde birçok rekora imza atıldı.

Geride kalan 66 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

LİG TARİHİNDE

En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (24)

En çok ikinci olan takım: Fenerbahçe (25) En çok lider olan takım: Galatasaray (602 lig haftası) En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4) En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0) En farklı skorlu deplasman galibiyeti: 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü-Galatasaray (0-8) En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (2196) REKLAM En az maç oynayan takım: Kırıkkalespor (30) En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (1262) En az galibiyet alan takım: Kahramanmaraşspor (4) En çok yenilen takım: MKE Ankaragücü (711) En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (595) En çok gol atan takım: Fenerbahçe (3944) En az gol atan takım: Kırıkkalespor (21) En çok gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (2389) En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar) En uzun süre gol atan takımlar: 39 maç (Sarıyer, 1987-1988 sezonunun 26. haftasından, 1988-1989 sezonunun 28. haftasına kadar. Galatasaray, 1997-1998 sezonunun 2. haftasından, 1998-1999 sezonunun 6. haftasına kadar) En uzun süre gol yemeyen takımlar: 12 maç (Fenerbahçe, 1967-1968 sezonunda 15-26. haftalar. Trabzonspor, 1978-1979 sezonunda 5-16. haftalar) En çok gol kralı çıkaran takım: Galatasaray (18) REKLAM En çok gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (6) En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika) En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç) En iyi performans: 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle Galatasaray. En kötü performans: 1996-1997 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 27 yenilgiyle Zeytinburnuspor. 2011-2012 sezonunda aynı performansla MKE Ankaragücü. En çok seyircili maç: 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray maçı (76 bin 127 kişi) En çok gol atılan hafta: 2021-2022 sezonunda 27. hafta (44 gol) En az gol atılan hafta: 1981-1982 sezonu 29. hafta (4 gol) Üst üste en çok kazanan takım: Galatasaray (17 maç, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalar) Üst üste en çok yenilen takım: 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (15 maç, 20-34. haftalar) Üst üste deplasmanda en çok maç kazanan takım: Fenerbahçe (2010-2011 sezonunun 18. haftasıyla, 2011-2012 sezonunun 6. haftası arasında 12 maç) REKLAM En çok takımı yer alan il: İstanbul (17) En uzun süre kazanamayan takım: Adana Demirspor (29 hafta, 1994-1995 sezonunda 6-34. haftalar) En çok gol atılan sezon: 2020-2021 (1136 gol) En az gol atılan sezon: 1973-1974 (405 gol) Gol ortalaması en yüksek sezon: 2000-2001 (Maç başına 3,32 gol) Gol ortalaması en düşük sezon: 1973-1974 (Maç başına 1,69 gol) En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (8)

En uzun süre çalışan yabancı teknik direktör: Yugoslav Abdullah Gegic (Çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl) Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6,5 sezon) En uzun süre kendi sahasında yenilmeyen takım: Trabzonspor (90 maç, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar) En uzun süre deplasmanda yenilmeyen takım: Galatasaray (40 maç, 1997-1998 sezonunun 19. haftasından, 1999-2000 sezonunun 31. haftasına kadar) REKLAM Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş. Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş. En çok yenilen şampiyon: 8 yenilgi ile 2020-2021 sezonunda Beşiktaş. En çok gol yiyen şampiyon: 2020-2021 sezonunda 44 golle Beşiktaş. En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6) En çok puanla şampiyon olan takım: 2023-2024 sezonunda 102 puanla Galatasaray En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor. En erken şampiyonluğu ilan eden takım: Biteme 3 hafta kala, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda da Trabzonspor Puanı silinen ilk takım: 1981'de Beşiktaş karşısında sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu. En gollü beraberlikler: 1967-1968 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray, 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray, 1995-1996 sezonunda Samsunspor-İstanbulspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor-Kocaelispor, 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor-Sivasspor, 2021-2022 sezonunda Konyaspor-Kasımpaşa (4-4) REKLAM En nötr sonucu alan takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi alan, 26 gol atıp, aynı sayıda gol yiyen Beşiktaş. En erken gol: 10. saniyede Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir (2021-2022 sezonunun 16. haftasında Medipol Başakşehir'e) Gol atan en genç futbolcu: Kayserispor formasıyla Emre Demir. (2019-2020 sezonunda, 9 Kasım 2019 tarihindeki Gençlerbirliği-Kayserispor maçında fileleri havalandıran Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğumlu. Emre Demir, 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken topu filelere gönderdi.) En iyi sezon başlangıcı: 2009-2010 sezonundaki ilk 10 maçını da kazanan Fenerbahçe. En çok küme düşen takım: Samsunspor (7) Ligden düşmeyen takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra 9. sezonunu yaşayacak Alanyaspor, 6. sezonunu geçirecek Gaziantep FK ile 5. sezonunda mücadele verecek Hatayspor. Lige en çok katılan takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, geride kalan 66 sezonun tamamında yer aldı. Lige en az katılan takımlar: Petrolofisi, Bucaspor, Siirtspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor, Ümraniyespor ve Pendikspor (Birer kez) REKLAM Üst üste en çok maçta gol atan futbolcu: 9 maç (Metin Oktay, 1962-1963, Galatasaray), (Saffet Sancaklı, 1995-1996, Kocaelispor) En çok gol atan futbolcu: FETÖ firarisi Hakan Şükür (249) En çok oynayan futbolcu: Umut Bulut (515) En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (385) En çok maça çıkan teknik adam: Rıza Çalımbay (637)

Şampiyonluk yaşayan en genç teknik direktör: Tomislav Kaloperovic (31 Ocak 1932 doğumlu Yugoslav teknik adam, Galatasaray'ın başında 25 Mayıs 1969'da şampiyonluğa ulaşırken 37 yaşından 3 ay 25 gün almıştı) Şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam: Fatih Terim (4 Eylül 1953 doğumlu Terim, 2018-2019 sezonunda 19 Mayıs 2019'da Galatasaray'la mutlu sona ulaştığında 66 yaşını tamamlamasına 3 ay 20 gün kalmıştı.) BİR SEZONDA En çok galip gelen takım: 2023-2024 sezonunda Galatasaray (33). En az galip gelen takım: 1981-1982 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor, 1996-1997 sezonunda Zeytinburnuspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor, 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (2) REKLAM En çok gol atan takım: 1962-1963 sezonunda iki aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe. En az gol atan takım: 1971-1972 sezonunda Samsunspor, 1972-1973 sezonunda Beşiktaş (14) En az gol yiyen takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 6 gol yiyen Fenerbahçe. En çok gol yiyen takım: 2000-2001 sezonunda 34 maçta 91 gol yiyen Adanaspor. En az berabere kalan takım: 1995-1996 sezonunda Eskişehirspor, 1991-1992 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe (2) En çok berabere kalan takım: 1982-1983 sezonunda MKE Ankaragücü (18) En iyi averaja sahip takım: 1988-1989 sezonunda artı 76 ile Fenerbahçe. En kötü averaja sahip takım: 1996-1997 sezonunda eksi 60 ile Zeytinburnuspor. Bu arada 2022-2023 sezonunda Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen ve 15 maçta 3-0 hükmen mağlup sayılan Hatayspor, sezonunu eksi 64 averajla tamamlamıştı. En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-1988 sezonunda 39 gol) En az golle gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (1959 sezonunda 11 gol)

REKLAM En çok gol atan yabancı futbolcu: Mbaye Diagne (2018-2019 sezonunda 30 gol) Evindeki bütün maçları kazanan takımlar: 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Galatasaray (17) En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-1980 sezonunda 25 golle) Dört derbi maçı da hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-2003 sezonunda Beşiktaş. Dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım: 2014-2015 sezonunda Beşiktaş. Dört derbi maçı da kaybeden takımlar: 1991-1992 sezonunda Galatasaray, 2014-2015 ve 2023-2024 sezonlarında Beşiktaş. En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-1988 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray. "Dört büyükler" dışında en çok puan toplayan takım: 2009-2010 sezonunda Bursaspor (75 puan) "Dört büyükler" dışında en fazla galibiyet alan takımlar: 2007-2008 sezonunda Sivasspor, 2009-2010 sezonunda Bursaspor (23 galibiyet) BİR MAÇTA REKLAM En çok gol atan futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak.

En çok gol atan yabancı futbolcular: Galatasaraylı Mario Jardel (2000-2011 sezonunda Erzurumspor'a), Fenerbahçeli Alex de Souza (2010-2011 sezonunda MKE Ankaragücü'ne), Adana Demirsporlu Mario Balotelli (2021-2022 sezonunda Göztepe'ye) (5 gol) En çok penaltı atan takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4) En çok penaltı atan futbolcu: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi. En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş.