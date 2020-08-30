Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 86 Milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 Bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 Bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 Bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 Bin Euro piyasa değerine sahip.
Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth'u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 13 Milyon Euro'luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro'yla dördüncü sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 Milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 Milyon Euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 Milyon Euro borç ödedi.
BORSADA YÜZDE 320 DEĞER KAZANDI
Trabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 Milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.
Trabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.
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