04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon euro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon euro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon euro'yla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon euro'yla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon euro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.
Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon euro olarak ifade edildi.
SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEĞERLERİ
Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri şöyle:
|Sıra
|Takım
|Değeri (milyon euro)
|1
|Galatasaray
|136,40
|2
|Beşiktaş
|84,45
|3
|Fenerbahçe
|83,38
|4
|Trabzonspor
|63,90
|5
|Medipol Başakşehir
|60,38
|6
|Demir Grup Sivasspor
|23,95
|7
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|23,05
|8
|Konyaspor
|22,75
|9
|Alanyaspor
|22,40
|10
|Gazişehir Gaziantep
|22,33
|11
|Göztepe
|22,13
|12
|Çaykur Rizespor
|21,93
|13
|Kasımpaşa
|18,15
|14
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|18,08
|15
|Gençlerbirliği
|17,58
|16
|Antalyaspor
|14,58
|17
|Yukatel Denizlispor
|13,40
|18
|MKE Ankaragücü
|7,75
EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon euro'yla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu. Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon euro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.
EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU
Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı. Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.
SÜPER LİG'DEKİ EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU
Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon euro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu. Bu oyuncuyu 7 milyon euro'yla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon euro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 15 oyuncu şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Değeri (milyon euro)
|Jean Michael Seri
|Galatasaray
|25
|Steven Nzonzi
|Galatasaray
|23
|Mario Lemina
|Galatasaray
|15
|Daniel Sturridge
|Trabzonspor
|15
|Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor
|15
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|12
|Edin Visca
|Medipol Başakşehir
|12
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|12
|Victor Moses
|Fenerbahçe
|11
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|10
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|10
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|10
|Muhammed Elneny
|Beşiktaş
|8
|Christian Luyindama
|Galatasaray
|7,5
|Garry Rodrigues
|Fenerbahçe
|7,5
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!