Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon euro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon euro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon euro'yla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon euro'yla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon euro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon euro olarak ifade edildi.

SÜPER LİG EKİPLERİNİN DEĞERLERİ

Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın kadro değerleri şöyle:

Sıra Takım Değeri (milyon euro) 1 Galatasaray 136,40 2 Beşiktaş 84,45 3 Fenerbahçe 83,38 4 Trabzonspor 63,90 5 Medipol Başakşehir 60,38 6 Demir Grup Sivasspor 23,95 7 İstikbal Mobilya Kayserispor 23,05 8 Konyaspor 22,75 9 Alanyaspor 22,40 10 Gazişehir Gaziantep 22,33 11 Göztepe 22,13 12 Çaykur Rizespor 21,93 13 Kasımpaşa 18,15 14 BtcTurk Yeni Malatyaspor 18,08 15 Gençlerbirliği 17,58 16 Antalyaspor 14,58 17 Yukatel Denizlispor 13,40 18 MKE Ankaragücü 7,75

EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon euro'yla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu. Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon euro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU

Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı. Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.

SÜPER LİG'DEKİ EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU



Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon euro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu. Bu oyuncuyu 7 milyon euro'yla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon euro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 15 oyuncu şöyle: