Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Haftanın yarın oynanacak 2 maçını yönetecek hakemler daha önce açıklanmıştı.