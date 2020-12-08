Süper Lig'in 11. haftası dün oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçıyla tamamlanırken Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Oynadıkları maçları kazanan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise zirve takibini devam ettirdi.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.

10 MAÇTA 23 GOL ATILDI

Süper Lig'in 11. haftasında 10 maçta da gol olurken bu karşılaşmalarda toplam 23 gol atıldı. Geçen haftadaki maç başına 3 gol ortalaması bu hafta 2,3 gole geriledi. Üç maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken 6 karşılaşmadan galip ayrılan taraf ev sahibi ekipler oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor rakiplerini puansız gönderirken sahadan 3 puanla ayrılan tek deplasman takımı ise Fenerbahçe oldu.

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 7 2 1 20 5 15 23 2.GALATASARAY 11 7 2 2 19 7 12 23 3.FENERBAHÇE 11 7 2 2 22 13 9 23 4.BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 20 17 3 19 5.FATİH KARAGÜMRÜK 11 4 5 2 19 12 7 17 6.GÖZTEPE 10 3 6 1 16 10 6 15 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 3 3 12 7 5 15 8.GAZİANTEP FK 10 3 6 1 15 13 2 15 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 4 3 4 17 16 1 15 10.KASIMPAŞA 11 4 3 4 13 13 0 15 11.YENİ MALATYASPOR 10 3 4 3 11 13 -2 13 12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 13 16 -3 13 13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 14.ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 3 4 13 16 -3 12 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 3 3 2 7 12 -5 12 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 4 4 9 12 -3 10 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 2 3 5 11 17 -6 9 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 10 2 3 5 6 12 -6 9 19.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 8 17 -9 8 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 1 3 6 8 18 -10 6 21.MKE ANKARAGÜCÜ 9 0 2 7 7 16 -9 2