Futbol için karar günü... Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Süper Lig'in başlamasıyla ilgili kesin kararını açıklayacak. Daha önce 12 Haziran'da ligin başlayacağı açıklanırken 28 Mayıs'ta koronavirüs salgının seyrine göre son kararın verileceği belirtilmişti.

Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan TFF Yönetimi, liglerin son durumunu kamuoyuna duyuracak. Toplantıda 7 takımın yaptığı 'küme düşme olmasın' başvurusuyla ilgili kararın da verilmesi bekleniyor.