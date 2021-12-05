Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig güncel puan durumu 5 Aralık 2021!

Puan durumu 5 Aralık 2021! Süper Lig 15. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 15. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe rakiplerinin puan kaybettiği haftada evinde Rizespor'u 4-0 yedi ve zirve yarışını sürdürdü. İşte, Spor Toto Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu

05.12.2021 - 22:02 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig güncel puan durumu 5 Aralık 2021!

Spor Toto Süper Lig 15. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 15 12 3 0 31 11 20 39
2.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 3 4 24 17 7 27
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26
4.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 2 5 23 17 6 26
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 8 1 6 23 16 7 25
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 7 3 5 20 23 -3 24
7.GALATASARAY A.Ş. 15 6 5 4 21 19 2 23
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 6 4 5 22 21 1 22
9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 6 3 6 22 22 0 21
10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 15 5 5 5 20 20 0 20
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 7 4 21 15 6 19
12.GZT GİRESUNSPOR 15 5 4 6 15 13 2 19
13.YUKATEL KAYSERİSPOR 15 5 4 6 20 22 -2 19
14.ALTAY 15 5 3 7 20 23 -3 18
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 15 5 3 7 18 22 -4 18
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14 5 3 6 17 21 -4 18
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13
18.GÖZTEPE A.Ş. 14 2 5 7 13 20 -7 11
19.KASIMPAŞA A.Ş. 15 2 5 8 14 22 -8 11
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 3 1 11 12 31 -19 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

03.12.2021 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.12.2021 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

04.12.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

04.12.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 ALTAY

05.12.2021 13:30 YUKATEL KAYSERİSPOR 2 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

05.12.2021 16:00 GZT GİRESUNSPOR 3 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

05.12.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

05.12.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 4 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

06.12.2021 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

06.12.2021 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi!
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi!
'Mucize' deyip tapmaya başladılar
'Mucize' deyip tapmaya başladılar
Yolda buldu, değeri 2 milyon!
Yolda buldu, değeri 2 milyon!
Kilosu 800, fincanı 18 lira
Kilosu 800, fincanı 18 lira
Süper Lig güncel puan durumu (30 Kasım)
Süper Lig güncel puan durumu (30 Kasım)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Kasım)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Kasım)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Kasım)
Süper Lig güncel puan durumu (28 Kasım)
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.