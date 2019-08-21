21 AĞUSTOS 2019
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Süper Lig güncel puan durumu! 21 Ağustos Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 1. hafta maçlarında geçtiğimiz sezonu ilk üç sıra içerisinde tamamlayan Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş sürpriz yenilgiler aldılar. Fenerbahçe ise sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

21.08.2019 - 09:50 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Süper Lig'de ligin açılış maçlarında sürpriz skorlar dikkat çekti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.11005053
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR11003033
3.YENİ MALATYASPOR11003033
4.YUKATEL DENİZLİSPOR11002023
5.ALANYASPOR11001013
6.ANTALYASPOR A.Ş.11001013
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.11001013
8.KASIMPAŞA A.Ş.10101101
9.TRABZONSPOR A.Ş.10101101
10.KONYASPOR10100001
11.MKE ANKARAGÜCÜ10100001
12.GENÇLERBİRLİĞİ100101-10
13.GÖZTEPE A.Ş.100101-10
14.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR100101-10
15.GALATASARAY A.Ş.100102-20
16.BEŞİKTAŞ A.Ş.100103-30
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK100103-30
18.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ100105-50

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

 

16.08.2019 20:30 YUKATEL DENİZLİSPOR2 - 0GALATASARAY A.Ş. 

 

17.08.2019 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ0 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

17.08.2019 21:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR3 - 0BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

17.08.2019 21:45 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR0 - 1ALANYASPOR 

 

18.08.2019 19:15 KONYASPOR0 - 0MKE ANKARAGÜCÜ 

 

18.08.2019 21:45 YENİ MALATYASPOR3 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

18.08.2019 21:45 KASIMPAŞA A.Ş.1 - 1TRABZONSPOR A.Ş. 

 

18.08.2019 21:45 GÖZTEPE A.Ş.0 - 1ANTALYASPOR A.Ş. 

 

19.08.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.5 - 0GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 

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