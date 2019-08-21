Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Süper Lig'de ligin açılış maçlarında sürpriz skorlar dikkat çekti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 1 1 0 0 5 0 5 3 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 3.YENİ MALATYASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 4.YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 5.ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 6.ANTALYASPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 8.KASIMPAŞA A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1 9.TRABZONSPOR A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1 10.KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 11.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 1 0 0 0 0 1 12.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 1 -1 0 13.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 1 -1 0 14.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 15.GALATASARAY A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0 16.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 0 0 1 0 3 -3 0 18.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 5 -5 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

16.08.2019 20:30 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 GALATASARAY A.Ş.

17.08.2019 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.08.2019 21:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

17.08.2019 21:45 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 0 - 1 ALANYASPOR

18.08.2019 19:15 KONYASPOR 0 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

18.08.2019 21:45 YENİ MALATYASPOR 3 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18.08.2019 21:45 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

18.08.2019 21:45 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.