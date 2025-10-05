Göztepe- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan bu hafta da tüm hızıyla sürüyor. Ligin güçlü takımlarından RAMS Başakşehir, bu kez deplasmanda, Süper Lig'e yeni yükselmesine rağmen taraftar desteğiyle dikkat çeken Göztepe'ye konuk olacak. Futbolseverler, Göztepe - Başakşehir mücadelesinin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Göztepe- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Süper Lig’in bu haftaki kritik randevularından biri İzmir’de sahne alıyor: Göztepe, RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu karşılaşma öncesi, "Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Üç puan parolasıyla sahaya çıkacak her iki takım da kıyasıya mücadele edecek. İşte karşılaşmanın başlama saati ve muhtemel kadrosu...
- 2
GÖZTEPE- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe- Başakşehir maçı 5 Ekim Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
- 3
GÖZTEPE- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 4
GÖZTEPE MUHTEMEL 11
Lis, Godoi, Bokele, Heliton, Dennis, Rhaldney, Cherni, Arda, Miroshi, Janderson, Juan
- 5
BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11
Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Kaluzinski, Harit, Crespo, Yusuf, Brnic, Shomurodov