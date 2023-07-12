Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Takımlar şimdiden yeni transferleri duyurmaya ve kadrolarını güçlendirmeye başladılar. Futbolseverler ise, fikstür çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm detaylar...

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SÜPER LİG FİKSTRÜ ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü bugün çekilecekti ancak ertelendi.



beIN Sports'tan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de fikstür, gelecek hafta çekilecek.

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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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