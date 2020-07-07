TFF 1. Lig'de Süper Lig'e doğrudan çıkacak 2 takımın yanı sıra play-off'a gidecek 4 ekibin ortaya çıkacağı son 2 hafta kritik müsabakalara sahne olacak.

Hatayspor'un 60 puanla lider durumda bulunduğu son 2 hafta öncesinde 56 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 55'er puana sahip Adana Demirspor ve Bursaspor, 54 puanı bulunan Akhisarspor, 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay, Süper Lig için iddiasını sürdürüyor.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, onları takip eden 4 ekibin play-off oynamaya hak kazanacağı TFF 1. Lig'de son 2 haftaya lider giren Hatayspor, bu hafta sonu alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışında tüm müsabakaların 12 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da başlayacağı ligde Adanaspor'a konuk olacak Hatayspor, rakibini mağlup ettiği takdirde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını Süper Lig'e adını yazdıracak.

Toplam 7 takımın Süper Lig iddiasını sürdürdüğü ligde İzmir'deki Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, haftanın önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Ev sahibi ekibin olası yenilgisi halinde Süper Lig iddiasını kaybedebileceği karşılaşmada konuk takım 3 puanla ayrılıp doğrudan Süper Lig'e yükselme şansını son haftaya taşımak için mücadele edecek.

İLK 7 SIRANIN KALAN MAÇLARI

TFF 1. Lig'de ilk 7 sırada yer alan ekiplerin kalan maç programı şöyle:

Hatayspor (60): Adanaspor (D),Bursaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor (56): Altay (D),Cesar Grup Ümraniyespor

Adana Demirspor (55): Cesar Grup Ümraniyespor (D),İstanbulspor

Bursaspor (55): Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D)

Akhisarspor (54): Boluspor (D),Keçiörengücü

Fatih Karagümrük (53): Keçiörengücü (D),Adanaspor

Altay (51): Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor (D)

DÜŞEN 2 TAKIM BELLİ

Eskişehirspor ve Adanaspor'un daha önce veda ettiği TFF 1. Lig'de lige veda edecek son ekip de son 2 haftada belli olacak. Ligde 27 puanla düşme hattında bulunan Osmanlıspor'un yanı sıra 30 puanlı Boluspor ve 33 puana sahip Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Altınordu, kalan 2 haftada en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı başaracak. Sezon sonunda Boluspor ile Osmanlıspor arasındaki olası puan eşitliğinde Boluspor lige veda edecek.

Bu 3 takımın oynayacakları müsabakalar şöyle:

Altınordu (33): Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor (D)

Boluspor (30): Akhisarspor, Eskişehirspor (D)

Osmanlıspor (27): İstanbulspor (D),Ekol Hastanesi Balıkesirspor