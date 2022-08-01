Bu sezon ligde mücadele edecek 19 takımdan 5'i yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.
Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Giresunspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Medipol Başakşehir ile ligin yeni ekipleri MKE Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.
Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.
Süper Lig'de geçen sezon başında 20 takımın 18'i eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.
5'İ YABANCI
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi son dönemde olduğu gibi Türk teknik adamlardan yana oldu.
Ligde mücadele edecek 19 takımın 14'ünde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.
Fenerbahçe Portekizli Jorge Jesus, Beşiktaş da Fransız Valerien Ismael ile sezona başlarken, diğer 3 ekipte İtalyan teknik direktörler görev yapacak. Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, Alanyaspor'da Francesco Farioli ve VavaCars Fatih Karagümrük'te de Andrea Pirlo teknik direktör koltuğunda oturacak.
İKİ İSİM ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında ikisi daha önce bu organizasyonda şampiyonluk yaşadı.
Sezon öncesinde Galatasaray'da göreve getirilen Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen sezon bordo-mavili takım ile şampiyonluk ipini göğüsledi.
EN GENÇ VE EN TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 33 yaşındaki Francesco Farioli, en yaşlısı ise 68 yaşındaki Jorge Jesus.
Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapacak Francesco Farioli, 10 Nisan 1989, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus de 24 Temmuz 1954 doğumlu.
DÖRT BÜYÜKLER'DE OYNAYANLAR
Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak bazı teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.
Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray ve Fenerbahçe), Rıza Çalımbay (Beşiktaş), Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor) "dört büyükler"in forması altında top koşturdu.
GEÇEN SEZON 14 TAKIMDA TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ
Süper Lig'de geride kalan 2021-2022 sezonunda 14 takım teknik adamını değiştirdi.
Ligde geçen sezon şampiyon Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'de Erol Bulut, Konyaspor'da İlhan Palut, Giresunspor'da Hakan Keleş ve Atakaş Hatayspor'da Ömer Erdoğan başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.
EN ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TERİM
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.
Tecrübeli teknik adam, tamamı Galatasaray'da olmak üzere toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Fatih Terim, dört kez görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluk gören isim ise 4 kezle Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı oldu.
İSTİKRAR REKORU MILNE'DE
Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'nin elinde bulunuyor.
İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.
Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.
EN ÇOK MAÇA ÇIKAN AYBABA
Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.
Samet Aybaba, Türkiye'nin en üst kademe liginde 621 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Aybaba'yı, 591 karşılaşmayla Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay izliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile VavaCars Teknik Direktörü Andrea Pirlo ilk kez ligde görev alacak.
SON 15 SEZONA TÜRK TEKNİK ADAM DAMGASI
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'un şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 15 sezona çıktı.
Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.
Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:
- Teknik direktörler
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şunlar:
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