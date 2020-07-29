TFF 1. Lig'de bu sezon 25. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması, yarın Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.
Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.
Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı.
Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u yenerek adını finale yazdırdı.
1994-1995'ten beri Süper Lig'den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984'te Süper Lig'den düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.
Eryaman Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Adana Demirspor-Fatih Karagümrük müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır, geçen sezon da Hatayspor-Gaziantep FK play-off final maçında düdük çalmıştı.
DUMLUPINAR 2. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELTME PEŞİNDE
Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, yarınki maçı kazanmaları halinde 2014-2015'te Kayserispor'un ardından ikinci kez bir takımı Süper Lig'e çıkaracak.
Ligin ilk devresinde Fatih Karagümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktör-oyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin de Adana Demirspor için mücadele edecek.
Geçen yıl Fatih Karagümrük'te futbolcu olarak görev yapan ve Fatih Karagümrük'ün play-off'ta TFF 1. Lig vizesi almasına katkı sağlayan Şenol Can da Fatih Karagümrük'ün başında yer alacak.
ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U
Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.
1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da play-off'ta mücadele eden Adana Demirspor, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.
25. FİNAL
İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 25. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor ve Sakaryaspor 2'şer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.
1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.
ANKARA'DA 8. FİNAL
Ankara, 8. kez TFF 1. Lig play-off finaline ev sahipliği yapacak.
Başkentte daha önce 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012'de play-off finali oynanmıştı.
Play-off finaline İstanbul 5, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.
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