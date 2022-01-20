TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.