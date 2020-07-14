TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği tarafından, "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/13 Maddeleri uyarınca ve çeşitli gerekçelerle kulüpler, yöneticiler, futbolcular ve kulüp görevlileri, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildi.
Talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert tedbirli olarak PFDK'ye gönderilirken cezaya uymadığı gerekçesiyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin de kurula sevk edildi.
MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyaspor da Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.
MKE Ankaragücü yöneticisi Müslüm Benli, kulüp görevlisi Okan Elmas, futbolcular Cebrail Karayel, Saba Lobjanidze, Oscar Scarione, Dever Orgill tedbirsiz, Mahmut Akan ise tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Galatasaray'ın antrenörü Necati Ateş'in sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli, futbolcular Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Emre Akbaba'nın talimatlara aykırı davranışlarından ötürü tedbirsiz olarak kurula sevkine karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün görevlilerinden Halil Cihan Ünal ise sportmenliğe ve talimatlara aykırı hareketleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
Hes Kablo Kayserispor'da oyuncular Diego Angelo ve Bernard Mensah kural dışı hareketleriyle nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edilirken, sarı-kırmızılı kulübün idarecileri Mustafa Tokgöz ve Mehmet Yay talimata aykırı hareketler nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.
Ayrıca, Yukatel Denizlispor'da antrenör Levent Kartop, kulüp yöneticileri Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Öte yandan, TFF 1. Lig takımlarından çok sayıda kişinin de haftanın maçlarındaki ihlaller nedeniyle çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevkine karar verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!