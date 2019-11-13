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Süper Lig'de yaprak dökümü

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti

13.11.2019 - 12:15 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda 11 hafta geride kalırken, 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde son teknik direktör ayrılıkları milli maçlar nedeniyle verilen arada MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'da yaşandı. Böylece bu sezon "teknik müdahale"ye giden takım sayısı 6'ya çıktı.

Süper Lig'de daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe'de teknik direktör değişiklikleri gerçekleşmişti.

KAYSERİSPOR'DA 3 TEKNİK ADAM ÇALIŞTI

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan 11 haftalık bölümde 3 teknik direktör görev yaptı.

Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Kayserispor'da 4-0'lık Göztepe mağlubiyeti sonrası başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti.

SAMET AYBABA 2 MAÇA ÇIKTI

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'dan sonra Samet Aybaba getirildi.

Aybaba yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenildi.

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile sözleşme imzaladıktan 17 gün sonra istifa etti. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sözleşme imzalandı.

Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek moral bulan Kayserispor, daha sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

DENİZLİSPOR, İLDİZ'İN GÖREVİNE SON VERDİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezona 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Denizlispor'da 7. haftada alınan 5-1'lik BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya varıldı.

İldiz, geçen sezon TFF 1. Lig'de Denizlispor'u şampiyon yaparak 9 yıl aradan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Süper Lig'e çıkarmıştı.

Denizlispor, yeni teknik direktörü Özdilek ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.

Ege temsilcisi, daha sonra Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KAPLAN DÖNEMİ 9 HAFTA SÜRDÜ

Ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirliği'nde de teknik direktör değişimi yaşandı.

Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, 9. hafta sonunda 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Başkent ekibinde yönetim, sezona istenildiği gibi başlanılamaması üzerine 9. hafta sonunda Kaplan ile yollarını ayırırken, daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu ile çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

TAMER TUNA İSTİFA ETTİ

Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, 9. haftada alınan 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Böylece İzmir ekibindeki 'ikinci Tamer Tuna dönemi' sona erdi. İlk 9 haftada 9 puan toplayan Göztepe'nin yeni teknik direktörü ise geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Hatayspor'da ortaya koyduğu performansla dikkati çeken İlhan Palut oldu.

KAPLAN, YENİDEN ANKARAGÜCÜ'NDE

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

MKE Ankaragücü, sezona başkentin bir diğer ekibi Gençlerbirliği'nde başlayan teknik direktör Mustafa Kaplan ile dün anlaşmaya vardı.

Kaplan, geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçmiş ve MKE Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

ANTALYASPOR'DA AYRILIK

Antalyaspor'da son 4 maçta alınan mağlubiyetler beraberinde ayrılığı da getirdi.

Akdeniz ekibinden dün yapılan açıklamada, "Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Antalyaspor, geçen sezon Bülent Korkmaz yönetiminde ligi 7. sırada bitirmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:

TakımTeknik direktör
AntalyasporBülent Korkmaz, -
Aytemiz AlanyasporErol Bulut
BeşiktaşAbdullah Avcı
BtcTurk Yeni MalatyasporSergen Yalçın
Çaykur Rizesporİsmail Kartal
Demir Grup SivassporRıza Çalımbay
FenerbahçeErsun Yanal
GalatasarayFatih Terim
Gaziantep FKMarius Sumudica
GençlerbirliğiMustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu
GöztepeTamer Tuna, İlhan Palut
İstikbal Mobilya KayserisporHikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun
İttifak Holding KonyasporAykut Kocaman
KasımpaşaKemal Özdeş
Medipol BaşakşehirOkan Buruk
MKE AnkaragücüMetin Diyadin, Mustafa Kaplan
TrabzonsporÜnal Karaman
Yukatel DenizlisporYücel İldiz, Mehmet Özdilek

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