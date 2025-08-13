T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol S&uuml;per Lig ve Trendyol 1. Lig ma&ccedil;larında yaka kamerası uygulamasını hayata ge&ccedil;irdi. TFF den yapılan a&ccedil;ıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray m&uuml;sabakasında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerin kayıt altına alındığı belirtildi. 7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak &ccedil;ekilen sesli g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kayıtlarının 5 yıl s&uuml;reyle saklanacağı aktarıldı. TFF nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan a&ccedil;ıklamada, ş&ouml;yle denildi: Yarım asırdır &ccedil;ığır a&ccedil;an teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından &uuml;retilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun a&ccedil;ılış m&uuml;sabakasında uygulandı. Kent g&uuml;venliği &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri kapsamında geliştirilerek T&uuml;rkiye de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka sisteminin, T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol S&uuml;per Lig ve Trendyol 1. Lig de yer alan t&uuml;m kul&uuml;plerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Ş&uuml;kr&uuml; Saracoğlu Spor Kompleksi nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.