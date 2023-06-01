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Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 Yaz transfer sezonu tarihleri

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 Yaz transfer sezonu tarihleri açıklandı mı?

2022-2023 sezonunun son iki haftası öncesi şimdiden yeni sezonla ilgili araştırmalar başlamış durumda. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda; Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa'ya gidecek takımlar ve küme düşecek son iki takım belirlenmek üzere. İşte, şimdiden merakla beklenen yeni sezona dair en çok merak edilen yaz transfer dönemi ile ilgili bilgiler...

Giriş: 01.06.2023 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye çevrilmiş durumda. Liglerde bitime kısa bir süre kala yeni sezonun ilk transfer dönemine dair araştırmalar başlamış durumda. İşte, 2023-2024 yaz transfer dönemi ile ilgili ilk bilgiler...

  • 2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

    2022-2023 futbol sezonunda yaz transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. Dolayısıyla bu sezon da Haziran ikinci yarısıyla transfer döneminin başlaması bekleniyor.

  • SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TFF AÇIKLADI!

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

    Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

    Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Türkiye Futbol Federasyonu

  • Süper Lig'de yapılan tüm transferleri HTSpor'da bulabileceksiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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