Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor emin adımlarla hedefe gidiyor.

2-0 geriye düştüğü maçta evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, Kasımpaşa'yı 1-0 yenen, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 devirerek İstanbul takımlarına büyük üstünlük kurmayı başardı.

Ligde 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bordo mavili takım yenilmezlik serisini de 24 maça çıkardı. Karadeniz ekibi ayrıca Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

AVRUPA'NIN DA KRALI

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde namağlup takımlar sıralamasında Trabzonspor zirveyi Milan ve Napoli ile paylaşıyor. Bu sezon ligde üst üste 5 galibiyet alan ilk takım Trabzonspor oldu. Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor 51 puana ulaştı.

Bu süreçte 14 defayla en fazla galibiyet alan ve +18'le en fazla gol averajı yakalayan takım da yine Trabzonspor. Abdullah Avcı Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'ı üst üste iki deplasman maçında mağlup etti.