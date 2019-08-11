Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 62. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezon, 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 statta oynayacak. Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda lig müsabakaları 12 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 5, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Gaziantep ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 482 bin 566 olacak.

EN FAZLA SEYİRCE KAPASİTELİ STATLAR

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı geliyor.

Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

EN AZ KAPASİTELİ STATLAR

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.

Göztepe'nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı'nın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

MODERN STATLAR

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak.

Bu yılın başında hizmete giren Ankara'daki Eryaman Stadı ile İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Ülker Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Denizli'deki Atatürk Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.