Süper Lig'de Stanojevic rüzgarı! Konyaspor maç fazlasıyla zirvede...
Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında aldığı sonuçlar ile dikkat çekti. İşte Sırp teknik adamın performansı...
2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'un başına geçen Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic, yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.
Geçtiğimiz sezonu 51 puanla 8. sırada tamamlayan Konyaspor, bu sezon çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
İlk 4 maçta İstanbulspor, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile kozlarını paylaşan Stanojevic'in öğrencileri topladığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
LİGDEKİ EN BAŞARILI YABANCI HOCA
Nenad Bjelica ve Patrick Kluivert ile birlikte Süper Lig'deki 3 yabancı teknik adamdan biri olan Stanojevic, takımı ile gösterdiği performans ile taraftarı memnun etti. Sırp çalıştırıcı diğer yabancı teknik direktörlerin istatistik olarak önünde yer alıyor.