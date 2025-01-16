Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyunculardan ilk 11!
Devre arası transfer dönemine girerken, Avrupa'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular, yaz transfer dönemi için başka takımlara imza atabiliyor. Süper Lig'de ise bu kural geçerli sayılmazken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan kurulu ilk 11'i sizler için derledik...
- 1
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculardan kurulu ilk 11'i sizler için derledik.
- 2
FERNANDO MUSLERA (Galatasaray)
- 3
BRIGHT OSAYI-SAMUEL (Fenerbahçe)
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- 4
STEFANO DENSWIL (Trabzonspor)
- 5
ABDÜLKERİM BARDAKCI (Galatasaray)
- 6
YUSUF ÖZDEMİR (Alanyaspor)
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- 7
AYTAÇ KARA (Kasımpaşa)
- 8
FREDRIK MIDTSJO (Eyüpspor)
- 9
DUSAN TADIC (Fenerbahçe)
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- 10
EDIN VISCA (Trabzonspor)
- 11
DRIES MERTENS (Galatasaray)
- 12
EDIN DZEKO (Fenerbahçe)
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- 13
* Kurulan ilk 11, 4-2-3-1 formasyonuna göre seçilmiştir.