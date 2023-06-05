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Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı

Giriş: 05.06.2023 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
İHA

Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker
17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA

20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk
20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın

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