Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker

17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın