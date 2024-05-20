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        Haberler Spor Futbol Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:02
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        Süper Lig'de 38. hafta programı açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

        Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

        24 Mayıs Cuma:

        20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

        25 Mayıs Cumartesi:

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

        19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

        26 Mayıs Pazar:

        19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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        19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

        19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

        19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

        DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

        Süper Lig'in 38. haftasında 99 puanı bulunan lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaşacak.

        Ligin 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Karagümrük'ün bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. 37 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

        DÜŞME HATTI

        Pendikspor'un da kümede kalma ihtimali çok azaldı. İstanbul temsilcisinin küme düşmemesi için sezonu Ankaragücü ile aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son maçlar öncesinde Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor. Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından Pendikspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor takımlarından 2'si daha küme düşecek.

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