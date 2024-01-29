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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Süper Lig'de son 15 yılın en kısır Beşiktaş'ı - Beşiktaş Haberleri

        Süper Lig'de son 15 yılın en kısır Beşiktaş'ı

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı 23 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran Beşiktaş, 2009-2010 sezonundan sonra 23 maçlık periyotta en az gol attığı dönemi yaşıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:25
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        Son 15 yılın en kısır Beşiktaş'ı
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu 36 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, hem hücum hem de savunma anlamında sıkıntılar yaşıyor.

        Sezona Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde başlayan, ardından Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile anlaştı.

        Yönetim değişikliği de yaşayan Kartal’da, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı. Rıza Çalımbay'dan sonra ligde 3 müsabakaya U19 Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, son olarak takımı Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’a emanet etti.

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        Tüm bu değişimler Kartal'a çare olmadı, aksine işler daha kötüye gitti. Teknik adam değişikliklerinin yanında çok fazla sakat da veren Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'na ise 4 oyuncu gönderdi.

        Sezon başından bu yana gerek teknik ekip gerekse kadro anlamında istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birinin içinde bulunuyor.

        SON 15 YILIN EN KÖTÜSÜ

        Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören İstanbul ekibi, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.

        Siyah-beyazlıların 2009-2010'dan sonra ligin ilk 23 haftasında attığı gol sayıları şöyle:

        2010-2011

        36

        2011-2012

        35

        2012-2013

        48

        2013-2014

        39

        2014-2015

        37

        2015-2016

        51

        2016-2017

        45

        2017-2018

        44

        2018-2019

        45

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        2019-2020

        36

        2020-2021

        49

        2021-2022

        35

        2022-2023

        38

        GOLCÜLER ETKİLİ OLAMADI

        Gol açısından kısır bir dönemden geçen Beşiktaş, golcülerinden istediği performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki en golcü futbolcuları 5'er kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile Omar Colley. Bu isimleri 4'er golle Cenk Tosun, Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Aboubabar takip etti. Kartal'da Muleka ile Gedson Fernandes'in 2'şer, Salih Uçan ve Ghezzal'ın da 1'er golü bulunuyor.

        Beşiktaş'ın hanesine yazılan 1 gol ise Konyaspor mücadelesinde Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine sarsmasından geldi.

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