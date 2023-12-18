Süper Lig'de Sivasspor kafilesi, Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.
Sivasspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı.
Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.
RAMS Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.