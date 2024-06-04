Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu - Fenerbahçe Haberleri

Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu - Fenerbahçe Haberleri

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti. EN FAZLA SÜRE ALAN 10 İSİM Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle: Oyuncu Takım Maç Süre (Dakika) 1- Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 37 3328 2- Haris Hajradinovic Kasımpaşa 38 3310 3- Fernando Muslera Galatasaray 37 3299 4- Guilherme Haubert Sitya Konyaspor 37 3267 5- Aytaç Kara Kasımpaşa 37 3247 6- Okan Kocuk Samsunspor 36 3240 7- Soner Dikmen Konyaspor 37 3214 8- Uğur Çiftçi Sivasspor 36 3207 9- Nihad Mujakic MKE Ankaragücü 36 3203 10- Dusan Tadic Fenerbahçe 38 3157