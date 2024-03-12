Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Tredyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 29. haftayı kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar 78 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler de 76 puanla ikinci sırada yer alıyor... Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken, İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki değişim dikkat çekti.
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ediyor... İki takım haftayı kayıpsız geçerken, şampiyonluk oranları da güncellendi.
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29. haftada Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor Cimbom'un şampiyonluk oranının 1.61'den 1.54'e gerilemesi dikkat çekti.
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Fenerbahçe ise Pendikspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılıları 2 puan geriden takip eden sarı-lacivertlilerin oranı ise 1.86'dan 1.95'e yükseldi.
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Ligdeki diğer takımlara ise şampiyonluk bahsi açılmadı.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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İkinci sıradaki Fenerbahçe de aynı gün saat 20.30'da Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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