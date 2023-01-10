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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası geride kalırken haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Dün oynanan üç karşılaşmayla birlikte şampiyonluk oranları da güncellendi

Giriş: 10.01.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
AA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dün yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.

Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.

LİDER GALATASARAY FARKI AÇTI

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.

Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.

Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.

18. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Fenerbahçe: 1.85
Galatasaray: 2.10
Beşiktaş: 7.50
Başakşehir: 11.50
Trabzonspor: 15.00
Adana Demirspor: 40.00

18. HAFTA SONUÇLARI

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 17 12 3 2 32 13 19 39
2. FENERBAHÇE 17 11 2 4 42 20 22 35
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 10 4 3 27 18 9 34
4. ADANA DEMİRSPOR 17 8 6 3 33 18 15 30
5. BEŞİKTAŞ 16 8 5 3 30 20 10 29
6. TRABZONSPOR 17 8 5 4 25 25 0 29
7. ARABAM.COM KONYASPOR 17 6 9 2 23 16 7 27
8. CORENDON ALANYASPOR 18 6 6 6 30 31 -1 24
9. YUKATEL KAYSERİSPOR 17 7 2 8 24 24 0 23
10. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 5 5 7 36 35 1 20
11. GAZİANTEP FK 17 4 7 6 23 24 -1 19
12. MKE ANKARAGÜCÜ 17 5 4 8 22 26 -4 19
13. BITEXEN GİRESUNSPOR 17 5 4 8 16 26 -10 19
14. KASIMPAŞA 17 5 3 9 18 29 -11 18
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 5 2 9 20 27 -7 17
16. ATAKAŞ HATAYSPOR 17 4 5 8 15 29 -14 17
17. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 3 6 8 18 24 -6 15
18. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 17 3 5 9 21 30 -9 14
19. İSTANBULSPOR 17 3 3 11 16 36 -20 12

19. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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