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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

spor Toto Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları da değişti. Lider Galatasaray'ın oranı değişti

Giriş: 03.02.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın 1.70 olan oranı, 1.40 olarak güncellendi.

Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı 1.95'ten 2.40'a yükseldi.

Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşikaş'ın 7.00 olan oranı, bu kez 10.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'un Antalyaspor galibiyetinden sonra oranı yine 25.00 olarak duyuruldu.

Başakşehir'e 35.00 oran belirlenirken, Adana Demirspor'un oranı 80.00 olarak açıklandı.

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