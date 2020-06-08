Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da geri dönmeye hazırlanırken şampiyonluk oranları da açıklandı.

Trabzonspor'un şampiyonluğuna 2,65 oran verilirken bordo-mavililerden sonraki en ciddi adaylar Galatasaray ile Başakşehir olarak belirlendi. İki kulübün de oranı 3.00 olarak açıklandı.

Sivavsspor'un şampiyonluğuna 12.00, Beşiktaş'ın 35.00, Fenerbahçe'nin 150.00, Alanyaspor'un ise 200.00 oran verildi!

PUAN DURUMU

Süper Lig'de Trabzonspor 53 puanla lider durumda bulunuyor. Aynı puandaki Başakşehir ikinci sırada, 50 puandaki Galatasaray üçüncü sırada, 49 puandaki Sivasspor dördüncü sırada, 44 puandaki Beşiktaş beşinci sırada, 43 puanı bulunan Alanyaspor altıncı, 40 puandaki Fenerbahçe yedinci sırada bulunuyor.