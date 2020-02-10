10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin 21. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivas ekibi, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
İç sahadaki 11 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
Ligde 42 puanla liderliğini sürdüren Sivas temsilcisi, bu sezon sahasındaki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Daha sonra üçüncü haftada sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı karşılaşmalarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada Kasımpaşa'yı 2-0, 15. haftada Fenerbahçe'yi 3-1, 17. haftada da Göztepe'yi 1-0 yenerek üst üste 7 iç saha mücadelesini kayıpsız geçti.
Ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir karşısında da 1-1'lik skorla sahadan ayrılarak evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
YAKLAŞIK 10 AYDIR EVİNDE YENİLMİYOR
Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.
Yaklaşık 10 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 31. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalmış, 34. haftada Galatasaray'ı 4-3 yenmişti.
İÇ SAHA GOLLERİNDE YATABERE İMZASI
Kırmızı-beyazlıların iç sahada attığı 21 golün 6'sında golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin imzası bulunuyor.
Yatabare, Sivasspor'un evinde oynadığı Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Medipol Başekşehir maçlarında gol atma başarısı gösterdi.
Emre Kılınç 4, Mert Hakan Yandaş 3, Fernando Andrade ve Hakan Arslan ikişer, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Arouna Kone ve Yasin Öztekin ise birer gole imza attı.
Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmalarında kalesinde 7 gol görürken, iç saha maçlarında ligin en az gol yiyen ekibi olarak da dikkati çekti.
SİVASSPOR'UN İÇ SAHADA KALAN MAÇLARI
Demir Grup Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 6 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Sivas temsilcisi, dış sahada çıktığı 10 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan topladı.
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